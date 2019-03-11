В полиции рассказали, кто угрожал Зеленскому

Человеком, посылавшим кандидату в президенты Владимиру Зеленскому сообщения, оказалась женщина, которая возможно имеет психические расстройства.

Об этом в понедельник, 11 марта, на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

"Сотрудниками полиции в течение 2 дней в этом производстве (относительно угроз Зеленскому - ред.) установлено лицо, посылавшее указанные сообщения. Им оказалась женщина (вероятно – с психическим расстройством)", - сказал он.

По его словам, у нее изъяли телефон. Будут проведены ряд экспертиз.

"Изъято вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого были направлены соответствующие смс-сообщения с угрозами. После проведения необходимых следственных действий и экспертиз, в том числе психиатрической, будет принято решение о осознании последней последствий своих действий", - сообщили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленскому озвучили выход из скандала вокруг "Слуги народа".