РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

22:03
"Укрзализныця" запустит новый поезд на Донбасс: стало известно расписание
21:45
Скандал с поставками техники для ВСУ: опубликована последняя часть громкого расследования
21:16
Боятся идти против системы: адвокат обвинил Печерский суд Киева в нарушении норм УПК
21:12
В полиции рассказали, кто угрожал Зеленскому
21:05
Страшно было: Тодоренко впервые после родов снялась в купальнике
20:52
Тревожная тишина: на Донбассе отмечают "странное" поведение боевиков
20:30
В Киеве мужчина на вокзале лег под поезд: фото 18+ и подробности страшного ЧП
20:02
Под Херсоном поймали дезертира, который служил оккупантам
19:44
Умер выдающийся украинский дипломат: фото и биография
19:30
Лучший клуб мира объявил имя нового-старого тренера
19:20
Названы фамилии россиян, которых накажут за агрессию в Керченском проливе
18:59
Сильный ветер и снег: синоптики предупредили о непогоде в Украине
Все новости

В полиции рассказали, кто угрожал Зеленскому

понедельник, 11 марта 2019, 21:12

Человеком, посылавшим кандидату в президенты Владимиру Зеленскому сообщения, оказалась женщина, которая возможно имеет психические расстройства.

Об этом в понедельник, 11 марта, на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

"Сотрудниками полиции в течение 2 дней в этом производстве (относительно угроз Зеленскому - ред.) установлено лицо, посылавшее указанные сообщения. Им оказалась женщина (вероятно – с психическим расстройством)", - сказал он.

По его словам, у нее изъяли телефон. Будут проведены ряд экспертиз.

"Изъято вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого были направлены соответствующие смс-сообщения с угрозами. После проведения необходимых следственных действий и экспертиз, в том числе психиатрической, будет принято решение о осознании последней последствий своих действий", - сообщили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленскому озвучили выход из скандала вокруг "Слуги народа".

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ

Технология Путина и другие сюрпризы: как будут побеждать фавориты президентской гонки

Точка невозврата: как изменит Украину победитель президентских выборов

Результат выборов в Украине может переломить неожиданное объединение - гендиректор КИУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: