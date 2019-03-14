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Эксперты обсудят последствия для внешней политики после выборов

четверг, 14 марта 2019, 11:58

В пятницу, 15 марта, эксперты Международного центра перспективных исследований проведут экспертное обсуждение "Оценка безопасности вызовов: последствия для внешней политики после выборов в Украине".

Об этом центр сообщает на странице в Facebook.

"Видение, в рамках которого большинство государств строили свою политику безопасности и внешней политике последние десятилетия, стремительно меняется, отдаляя перспективу мирового порядка, лишенного масштабного насилия и построенного на общих ценностях и взаимной выгоде. Значительную часть государств мира охватила институциональная слабость, что выступает катализатором многочисленных конфликтов . Слабые государства, расположенные рядом с агрессивными соседями находиться в состоянии повышенной опасности, а ревизионизм приобретать больший вес во внешней политике целого ряда государств. Международная среда, включая способностью государств и международных организаций создавать и поддерживать надежные гарантии безопасности, значительно ухудшилось в последние годы и, скорее всего, и в дальнейшем будет оставаться неблагоприятным для Украины ", - говорят в центре.

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) приглашает экспертов, дипломатов, политиков, ученых, специалистов в сфере внешней политики к обсуждению и определения перечня основных задач и вызовов, которые будут стоять на внешнеполитической повестке дня Украины после завершения избирательного процесса 2019 года.

Вопросы, которые будут обсуждаться: "Международная среда настоящего и глобальные тенденции международной политики", "дефицит региональной безопасности и кризис институтов международной безопасности", "ключевые международные игроки, которые будут определять ключевые для Украины глобальные процессы", "вызовы и угрозы внешней политике и национальной безопасности Украины "," приоритеты и задачи внешней политики Украины после президентских выборов.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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