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Новая языковая война в Украине: раскрыта подоплека с выборами

четверг, 21 марта 2019, 06:33

Ажиотаж вокруг Законопроекта о функционировании украинского языка создан в Верховной Раде исключительно ради получения дивидендов под выборы.

Такое мнение озвучили в материале "Апострофа" сразу несколько экспертов.

Так, политолог Петр Олещук выразил мнение, что данный закон "выполняет функцию политического позиционирования перед выборами". При этом, по его мнению, для президента Украины Петра Порошенко важен не факт принятия этого закона, а именно его рассмотрение и дискуссия вокруг языкового вопроса.

"Потому что он главный представитель патриотического лагеря, главный противник России и защитник Украины. Для других политиков, например, Бойко, это также шанс. Он сейчас также в контексте этого закона один из главных ньюсмейкеров. В определенной степени рассмотрение этого законопроекта влияет на рейтинги кандидатов. Но пока тяжело сказать как", - отметил Олещук.

При этом руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что если Порошенко пройдет во второй тур выборов, он будет лично настаивать на немедленном голосовании за поддержку и защиту украинского языка.

"Этот языковой закон может принести ему определенные политические очки. И именно с этой точки зрения он делает все для того, чтобы в ближайшее время, до 31 марта, этот закон не был принят, чтобы он не рассматривался, чтобы "вхолостую" проводились заседания Верховной Рады. А уже между первым и вторым туром, если Порошенко пройдет во второй тур, этот закон будет принят, если не пройдет, то его успешно похоронят", - отметил Бондаренко.

Эксперты также сходятся во мнении, что для Порошенко сейчас также важны голоса русскоязычных украинцев, а потому спешить с принятием языкового закона к первому туру никто не собирается.

Подробности читайте в материале "Апострофа": И нашим, и вашим: как могут разыграть карту закона о языках перед выборами.

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