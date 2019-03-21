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Тимошенко пообещала в случае победы отстранить от власти коррупционеров

четверг, 21 марта 2019, 14:17

В случае победы на президентских выборах Юлия Тимошенко пообещала преодолеть кланово-олигархическую систему и сделать Украину сильной.

Пути для этого прописаны в Новом курсе - пошаговом плане действий выхода страны из кризиса, заявила она во время митинга в Коростене Житомирской области.

По словам политика, двигаться стране вперед мешает "круговая порука" коррупционеров во власти.

Тимошенко напомнила о скандале с разоблачением схем хищений в армии. Лидер "Батькивщины" отметила, что привлечь виновных оказалось невозможным, так как даже создание следственной комиссии в парламенте заблокировано пропрезидентским большинством.

"Для того чтобы завершить войну, нам надо убрать мафию от власти, прекратить ее заработки на войне и привлечь к ответственности каждого, кто взял по крайней мере копейку из украинского бюджета", - подчеркнула Тимошенко.

А для того чтобы ни у кого больше не возникало подобных соблазнов, нужно изменить систему управления государством и подчинить ее гражданам. Именно в этом, по словам Тимошенко, суть Новой народной Конституции, принять которую нужно на всеукраинском референдуме.

"В Новой Конституции никто не будет иметь иммунитета - ни депутаты, ни президент, ни судьи. И у нового президента хватит воли добиться проведения такого референдума", - отметила лидер "Батькивщины".

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