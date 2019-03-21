В Раде рассказали, на кого из кандидатов в президенты ставит ЕС

Европейский Союз поддерживает Петра Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины.

Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил народный депутат Украины от фракции партии Блок Петра Порошенко, председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Он напомнил, что вчера состоялся мини-саммит Украина-ЕС, где Порошенко принимали руководители ЕС.

"Дипломатический язык означает, что ЕС поддерживает курс, который ведет президент Порошенко на европейскую интеграцию и НАТО. Более четкого месседжа для граждан Украины быть просто не может", - сказал Арьев.

Он также отметил, что последние решения Европейского парламента и Конгресса США по борьбе с российской агрессией говорят о поддержке Украины и борьбы с российской агрессией, которая происходит под руководством Верховного Главнокомандующего ВСУ.

"В этом году уже дважды, украинские ВСУ получили большое количество новой техники для обороны нашего государства. 421 единица тяжелой техники передана для украинской армии, в частности, были представлены ударные дроны. Президент, по своим конституционными обязанностями, имеет две главные вещи, которыми он должен заниматься - международные отношения и защита украинского государства. И смотреть нужно на реальные дела. А та грязь, которая сегодня льется, закончится через месяц. Другое дело - нам жить в Украине и понимать, что никуда не денется российская агрессия, а их вооруженные силы сосредоточены вокруг украинских границ. Наша главная цель - победить. И победа будет за нами", - отметил Арьев.