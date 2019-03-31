Тимошенко пришла проголосовать в киевский лицей: фото и видео

В день выборов президента Украины Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром отдала свой голос на избирательном участке в киевском лицее "Подол".

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Сегодня Украина перевела часы вперед, на весеннее время. И я верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение нашей страны к миру, к процветанию, к счастью каждого человека. Я знаю, что у нас с вами есть шанс все изменить", - отметила Тимошенко.

По ее словам, последние 5 лет наше государство находится в бедности и коррупции, "но точку сегодня поставит каждый украинец".

"Украина будет мирной, успешной, европейской державой. Весна победит!" - подчеркнула она.

Муж Юлии Тимошенко Александр также отметил, что вчера в Словакии впервые в истории страны президентом стала женщина.

"Она - друг Украины и борец с коррупцией. Я убежден, что в нашей стране будет так же", - заявил он.