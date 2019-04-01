Порошенко может профинансировать свою кампанию за счет доходов за 2018 год, - штаб кандидата

Петр Порошенко может обеспечить прозрачное финансирование своей избирательной кампании за счет задекларированных доходов за 2018 год.

Об этом уведомил спикер предвыборного штаба действующего президента Олег Медведев для официального сайта кандидата.

Медведев уточнил, что президент выплачивал все налоги и военный сбор в качестве физического лица.

"Речь идет не о мифическом обогащения, а о пересчете средств от юридических лиц, конечным бенефициаром которых является Порошенко, на его счета как физического лица… Общая сумма дохода, которую Порошенко задекларировал, составляет 1 миллиард 520 млн гривен", - отметил пресс-секретарь.

Также он рассказал и о передаче корпорации "Рошен" в доверительную собственность через финансовое учреждение Rotshschild Trust.

"1,105 млн гривен поступили от Rotshschild Trust (Schweiz) AG, еще раз подтверждает, что передача «Рошен» в доверительную собственность и реальное отстранение Порошенко от влияния на корпорацию - свершившийся факт".

По словам Медведева, именно указанные дивиденды, которые скапливались на счетах президента в Международном инвестбанке, и использовались для пополнения его избирательного фонда. На финансирование кампании Порошенко в первом туре было затрачено 453 млн гривен. Также часть средств была потрачена на противодействие российской пропаганде против кампании "Армия. Язык. Вера".

"В целом сумма налогов и военного сбора на доходы Порошенко в 2018 году составляет 163 млн гривен. Кроме того, за пять лет Петр Порошенко, Фонд Петра Порошенко и компании, конечным бенефициаром которых он, направили на благотворительность до полутора миллиардов гривен, в основном - на нужды армии", - отметил Медведев.

31 марта в 23:00 были опубликованы результаты национального экзит-пола по выборам президента Украины. Так, согласно его данным, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.