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Порошенко сделал заявление после первого тура, подколов Зеленского: видео

понедельник, 01 апреля 2019, 08:34

Президент и кандидат на пост будущего главы государства Петр Порошенко с сарказмом высказался о другом кандидате и шоумене Владимире Зеленском.

Об этом сообщает Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства напомнил молодежи и самому Зеленскому, что будущему президенту надо будет вести переговоры не с комиками, а с Путиным.

"Вам решать, каким курсом дальше пойдет страна, кто будет Верховным Главнокомандующим, кто будет представлять Украину на международных встречах с западными лидерами, да и в разговорах с Москвой. Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами придется говорить. Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", - заявил глава государства.

Как сообщал "Апостроф", в Украине прошел первый тур выборов президента страны - по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%. Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.

Также в сети бурно обсуждают предварительные результаты голосования.

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