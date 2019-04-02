В Польше назвали причину разгрома Порошенко на выборах

Украинский лидер Петр Порошенко выбрал не самую лучшую предвыборную стратегию, которая потерпела крах на востоке и юге Украины.

Такое мнение высказал "Апострофу" польский журналист и писатель Веслав Романовский. По его словам, в случае изменения стратегии у Порошенко могут быть шансы во втором туре.

Журналист отметил, что в Польше очень много обсуждают первый тур выборов президента Украины.

"Но польские политики, думаю, скажут свое слово уже после второго тура. А в экспертной среде немного интересных мыслей. Есть много вопросов, почему Зеленский набрал так много голосов. Люди думали, что в первом туре он получит не более 25%, что разрыв между ним и Порошенко не будет таким большим", - отметил он.

Романовский добавил, что Польше важно, каким будет геополитический курс Украины после второго тура.

"Есть и мысли, что у Порошенко есть большие шансы победить во втором туре. Зеленскому остается бороться за голоса на западе Украины. А у Порошенко большие шансы в Центре, на Юге и на Востоке", - считает он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Хорошая ситуация для России: что думают в Польше о выборах в Украине