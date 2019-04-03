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Озвучен сценарий второго тура, который позволит Порошенко победить

среда, 03 апреля 2019, 16:45

В Украине объяснили, при каком условии во втором туре президентских выборов в Украине, победу может одержать Петр Порошенко.

Свое мнение на этот счет в эфире Апостроф TV высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

"Как и в случае первого тура, одна из технологий Банковой, про которую говорили, которую раскачивали месяц, явка будет 80%. Но явки 80% не могло быть физически из-за отсутствия 6 миллионов граждан физически в Украине. Поэтому явка, как и было спрогнозировано, находилась в границах 60-65%. Я ожидаю, что в лучшем случае, эта явка уменьшится лишь на 10% - 50-55% во втором туре. Если будет ниже, то вполне вероятно, что президентом останется Петр Алексеевич Порошенко", - отметил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Итоги первого тура выборов президента Украины с Андреем Вигиринским.

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