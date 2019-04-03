Зеленский или Порошенко: в России назвали фаворита Москвы во втором туре

В Кремле пока не имеют всерьез обдуманной, долгосрочной и рациональной стратегии на украинском направлении, но будут рады проигрышу нынешнего президента Петра Порошенко на выборах.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Подход путинской России тактический, а не стратегический, и он заключается в том, чтобы максимально больно прищемить хвост Порошенко, потому что он достаточно успешно сопротивлялся кремлевским инициативам. Точно так же, как в России не было стратегического плана по отношению к Грузии, а было острое желание прищемить хвост Саакашвили. Им это удалось, но какая польза от того, что Саакашвили лишился власти, если Грузия все равно движется в европейскую систему ценностей и НАТО. И то же самое с Украиной", - рассказал он.

Также Орешкин подчеркнул, что к сожалению, смысл, задачи и цели российской политики на украинском фланге сводятся к субъективно обидчивому подходу в отношении Порошенко.

"Если Порошенко проиграет, это вызовет бурю восторгов у одного конкретного человека в Кремле, и он, конечно, никогда этого не покажет. Но, думаю, реальные возможности Кремля повлиять на события в Украине сильно сократились по сравнению с тем, что было пять лет назад", - заявил политолог.

Кроме этого, по его словам, Зеленского в Кремле рассматривают как предпочтительный вариант.

"Во-первых, потому что его фамилия не "Порошенко". Второе соображение, чуть-чуть более рациональное, заключается в том, что Зеленский - молодой, неопытный, и, возможно, его удастся каким-то образом "развести" или провести Украину путем хаотизации, когда не так важно, какие силы действуют - важно, чтобы они дестабилизировали ситуацию. Возможно, рассчитывают раскачать протест среди украинских националистов, чтобы создать Зеленскому трудности. Задача в том, чтобы помешать Украине двигаться по пути европеизации любыми способами", - констатировал политолог.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы".