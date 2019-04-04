Коломойский рассказал о разговоре с Зеленским по поводу его похода в президенты

Шоумен Владимир Зеленский принял решение участвовать в президентской гонке самостоятельно, еще в 2017 году, спустя двух лет съемок в шоу "Слуга народа", о чем оповестил партнеров по бизнесу и родных.

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью израильской газете Мakorrishon.

"Я не был частью этого, но я считаю, что эта идея пришла в голову Зеленскому в 2015 году, когда сериал только начинался, и в 2017 году он сообщил мне, что собирается баллотироваться на пост президента. Я сказал ему: ты сумасшедший. Потом подумал, почему бы нет? Я спросил: Ты уже раньше об этом думал? Почему ты не сказал мне? Он ответил, что даже не сказал своей жене и родителям об этом, иначе они бы уже иначе на это смотрели", - рассказал Коломойский.

Он отметил, что у кандидата в президенты, выигравшего первый тур президентских выборов, остается еще несколько лет работы по контракту с крупным телеканалом. Бизнесмен добавил, что его условия в случае избрания Зеленского президентом Украины, придется пересмотреть.

"У Зеленского подписан контракт с "1 + 1" до 2022 года. Но если он выиграет и станет президентом, нам придется подумать о том, как действовать дальше. Зеленский - Майкл Джордан и Джеймс Леброн украинского телевидения", - отметил Коломойский.

Также бизнесмен и известный во всем мире меценат добавил, что Владимир Зеленский "стопроцентный еврей". Сам Зеленский отказался комментировать изданию свое происхождение, а его советник Дмитрий Разумков сообщил, что этническая принадлежность кандидатов не имеет в Украине значения – "это толерантное государство, где ко всем относятся одинаково".

С 2015 по 2017 год Владимир Зеленский исполнял в телесериале "Слуга народа" роль учителя истории Василия Голобородько, который впоследствии становится президентом Украины. В декабре 2015 года состоялся телевизионный показ последней 24-й серии первого сезона сериала. 23 октября 2017 начался показ второго сезона "Слуга народа. От любви до импичмента", а в ноябре 2017 состоялся телевизионный показ последней 24-й серии второго сезона.