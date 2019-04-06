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Результаты первого тура президентских выборов: в ЦИК назвали важную дату

суббота, 06 апреля 2019, 22:30

Центральная избирательная комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "уточненный" об итогах голосования на выборах президента Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ЦИК.

"Комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 с пометкой "Уточненный", - указали в ЦИК.

7 апреля в 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором Комиссия планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта.

Напомним, подробнее о результатах выборов в Украине и перспективах кандидатов на второй тур читайте в интервью "Апострофа" с Виталием Портниковым: Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства.

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