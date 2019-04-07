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США назвали сильные стороны президентства Порошенко

воскресенье, 07 апреля 2019, 17:25

Соединенные штаты Америки откровенно намекнули украинцам, что во втором туре выборов президента поддерживают именно действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написала телеведущая и журналистка Espresso.TV Татьяна Шустрова, проанализировав слова спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

"Волкер дал понять, что Вашингтон поддерживает Петра Порошенко. И аргументы у него сильные - Порошенко действительно реализовал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет. При этом досталась ему страна, разорванная на куски, и с "русским миром", что уже одолел границы и продвигался все вглубь", - написала журналистка.

По ее мнению, США четко дали понять, что симпатизируют именно президенту Порошенко.

"Таким образом, США не скрывают симпатии к Порошенко. И не прислушиваться к их мнению - значит потерять американскую поддержку. Останемся у разбитого корыта, а как выглядит "поддержка" России мы уже видим 5 лет на Донбассе. По всей стране такого мне не хочется", - подчеркнула она.

Также телеведущая отметила, что украинцам следует думать о последствиях, а не по привычке выбирать нового президента потому что старый "надоел".

"И, конечно, я понимаю, почему голосуют за Зеленского. Потому что он еще не президент. Менталитет наш такой - не любим мы своих политиков, какими бы они ни были, хотя и сами их выбираем", - подытожила Шустрова.

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