Плюсы и главные угрозы президентства Зеленского и Порошенко: появилась интересная инфографика

В Мариуполе группа предпринимателей и представителей общественных организаций составили SWOT-анализ кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, проанализировав их слабые и сильные стороны.

Об этом сообщает городской сайт Мариуполя 0629.

Согласно методике подсчета кандидаты оценивались по следующим критериям:

Strengths (S) - сильные стороны;

Weaknesses (W) - слабые стороны;

Opportunities (О) – возможности;

Threats (Т) – угрозы.

Отметим, что SWOT-анализ часто применяется в бизнесе и консалтинге с целью оценить риски вложения или реализации какого-либо проекта, в том числе и назначения сотрудников на новые должности. Методика позволяет наиболее точно оценить текущую ситуацию и потенциальные риски ее изменения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове появился рекламный плакат с кандидатом в президенты Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным. На плакате политики стоят лицом к лицу. Внизу плаката стоит подпись: "21 апреля. Решающий выбор", что намекает на второй тур выборов, где помимо действующего президента будет участвовать шоумен Владимир Зеленский.