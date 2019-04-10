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В Украине указали на ошибку, которую допустил Порошенко перед выборами

среда, 10 апреля 2019, 22:11

Инициатива с размещением билбордов с президентом России Владимиром Путиным и Петром Порошенко, сыграет с Украиной злую шутку на парламентских выборах.

Такое мнение в интервью "Апострофу" озвучил медаиэксперт, политтехнолог Алексей Ковжун.

"Это был не лучший выбор, который нам аукнется на парламентских выборах. Дело в том, что президентская кампания задействовала националистическую риторику. Таким образом, они выедали правый националистический электорат", - объяснил он.

По его мнению, президент должен быть президентом всех украинцев.

"У него работа такая: он гарант Конституции, прав и свобод. Он должен говорить: "я люблю вас всех, даже тех, чьи взгляды не совпадают с моими, впрочем, у меня не должно быть иных взглядов, кроме пользы государству". Но получилось, что, заняв националистическую нишу, Порошенко повысил процент господину Бойко и это отразится уже на парламентских выборах. Ведь сейчас у Бойко более 10% и у нас будет значительная пророссийская группа в парламенте", - добавил Ковжун.

Подробнее о том, как Порошенко повысил процент Бойко и пророссийским силам, читайте в материале "Апострофа": Ставка Порошенко на борьбу с Путиным аукнется Украине осенью: в чем опасность.

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