РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 апреля

20:18
Наш путь – демократический и прозападный: Яценюк оценил будущее Украины
20:05
У Зеленского выдвинули условия по месту и времени дебатов с Порошенко
19:30
Стало известно, о чем Зеленский говорил с Макроном в Париже
19:03
Капитана скандального судна "Норд" объявили в розыск
18:46
Зеленский или Порошенко: букмекеры резко изменили котировки на победителя выборов
18:32
Под Киевом военные открыли новую космическую обсерваторию: опубликованы фото
18:03
"Нафтогаз" получил штраф в Украине: названа сумма и причина
18:01
Зеленский провел встречу с Макроном и показал свою команду: фото и видео
17:40
Ответ на санкции: Лукашенко распорядился остановить транзит газа из России в Европу
17:28
Порошенко прокомментировал скандальные "телефонные дебаты" с Зеленским
17:00
Гороскоп на завтра: Тельцы будут домашними тиранами, а Близнецы попытаются уйти от ответственности
17:00
"Голос країни-9": чего ожидать от полуфинала шоу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского выдвинули условия по месту и времени дебатов с Порошенко

пятница, 12 апреля 2019, 20:05

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского назвал время и место дебатов с нынешним президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом говорится в видео, опубликованном на странице Зеленского в Facebook.

В частности, называется дата 19 апреля и время – 19:00. Проводить дебаты Зеленский согласен на НСК "Олимпийский".

В то же время, Центральная избирательная комиссия и глава "Общественного" Зураб Аласания заявили, что официальными будут считаться те дебаты, которые пройдут на "Общественном" 19 апреля в 20:00.

В штабе Петра Порошенко отметили, что они там будут. Также необходимо отметить, что согласно закону кандидаты должны приехать за полчаса до эфира.

Напомним, подробнее о дебатах между кандидатами на второй тур выборов в Украине и подготовке к ним читайте в материале "Апострофа": Стадион - так стадион: что известно о подготовке дебатов между Порошенко и Зеленским.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: