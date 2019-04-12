У Зеленского выдвинули условия по месту и времени дебатов с Порошенко

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского назвал время и место дебатов с нынешним президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом говорится в видео, опубликованном на странице Зеленского в Facebook.

В частности, называется дата 19 апреля и время – 19:00. Проводить дебаты Зеленский согласен на НСК "Олимпийский".

В то же время, Центральная избирательная комиссия и глава "Общественного" Зураб Аласания заявили, что официальными будут считаться те дебаты, которые пройдут на "Общественном" 19 апреля в 20:00.

В штабе Петра Порошенко отметили, что они там будут. Также необходимо отметить, что согласно закону кандидаты должны приехать за полчаса до эфира.

Напомним, подробнее о дебатах между кандидатами на второй тур выборов в Украине и подготовке к ним читайте в материале "Апострофа": Стадион - так стадион: что известно о подготовке дебатов между Порошенко и Зеленским.