Известный украинский певец спародировал Зеленского: видео и реакция сети

Украинский исполнитель, лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко записал видео, на котором обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.
Ролик опубликован на странице музыканта в Facebook.
В своем видео известный исполнитель спародировал манеру Зеленского говорить.
"Можно человеческим голосом нормально разговаривать с людьми?", - спрашивает музыкант в своем ролике.
В комментариях большинство пользователей оценило троллинг музыканта. В частности, люди отмечали, что "Зеленский не может по-другому говорить".
Напомним, что в сети активно обсуждают предстоящий второй тур президентских выборов в Украине, а в частности его фаворита - Владимира Зеленского.
Ранее "Апостроф" сообщал, что результаты первого тура выборов президента Украины шокировали действующего главу государства Петра Порошенко.