Известный украинский певец спародировал Зеленского: видео и реакция сети

Украинский исполнитель, лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко записал видео, на котором обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

Ролик опубликован на странице музыканта в Facebook.

В своем видео известный исполнитель спародировал манеру Зеленского говорить.

"Можно человеческим голосом нормально разговаривать с людьми?", - спрашивает музыкант в своем ролике.

В комментариях большинство пользователей оценило троллинг музыканта. В частности, люди отмечали, что "Зеленский не может по-другому говорить".

Напомним, что в сети активно обсуждают предстоящий второй тур президентских выборов в Украине, а в частности его фаворита - Владимира Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что результаты первого тура выборов президента Украины шокировали действующего главу государства Петра Порошенко.