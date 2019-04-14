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Известный украинский певец спародировал Зеленского: видео и реакция сети

воскресенье, 14 апреля 2019, 01:41

Украинский исполнитель, лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко записал видео, на котором обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

Ролик опубликован на странице музыканта в Facebook.

В своем видео известный исполнитель спародировал манеру Зеленского говорить.

"Можно человеческим голосом нормально разговаривать с людьми?", - спрашивает музыкант в своем ролике.

В комментариях большинство пользователей оценило троллинг музыканта. В частности, люди отмечали, что "Зеленский не может по-другому говорить".

Напомним, что в сети активно обсуждают предстоящий второй тур президентских выборов в Украине, а в частности его фаворита - Владимира Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что результаты первого тура выборов президента Украины шокировали действующего главу государства Петра Порошенко.

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