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Комитет избирателей сделал фактчекинг заявлений членов команды Зеленского: результаты

понедельник, 15 апреля 2019, 17:42

Большая часть заявлений кандидата в президенты, победившего в первом туре выборов Владимира Зеленского имеют манипулятивный характер и не соответствуют действительности.

Об этом сообщается в исследовании экспертов проекта Дословно Комитета избирателей Украины.

Так, проверены были заявления представителя штаба Дмитрия Разумкова, члена штаба Руслана Стефанчук и советницы Зеленского по правовым вопросам Ирины Венедиктовой, а также предвыборная программа кандидата в президенты.

Правдивыми утверждениями стали следующие:

"У вас в "Минске ", что написано первым пунктом? Там первым пунктом, не прекращение огня?", - Дмитрий Разумков, выступление на телеканале 29 марта.

"При сегодняшней системе власти фактически нет процедуры, когда, назначив президента или народного депутата, я могу уволить его", - Руслан Стефанчук, член штаба Владимира Зеленского, 5 апреля, Радио Свобода.

"Когда перед нами стал вопрос поиска человека, который мог бы рассматриваться на воинскую должность, Владимир встретился с господином Кривоносом, были достигнуты договоренности. Через два дня этот человек поддержала Петра Порошенко", - Руслан Стефанчук, член штаба Владимира Зеленского, 2 апреля, Общественное телевидение.

Список манипулятивных заявлений:

"Наши коллеги часто говорят "это должно быть в студии". В законе этого нет. Есть в законе, кто должен быть организатором этого события, и кто платит. Коллеги ссылаются на постановление ЦИК, но постановление ЦИК все же чуть ниже законодательной силы, чем закон", - Дмитрий Разумков, выступление на радио 5 апреля.

Обязательство теледебатов перед 2 туром выборов предусмотрено Законом "О выборах Президента Украины". Закон действительно не устанавливает места проведения теледебатов, однако место установлено Постановлением ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года.

"Когда начинаешь идти путем фальсификаций и многое другое, это может повергнуть страну в хаос", - Дмитрий Разумков, спикер штаба Владимира Зеленского, 29 марта 2019 года, телеканал Zik.

Международные наблюдатели заявили, что выборы в Украине были свободными и конкурентными, право на свободу выбора было соблюдено.

"Моя цель - полная открытость деятельности власти", - предвыборная программа Владимира Зеленского.

Следует отметить, что Владимир Зеленский отказался обнародовать декларацию о доходах за 2018 год по требованию активистов.

"В 2014 не было дебатов. Мы это восприняли спокойно", - Ирина Венедиктова, советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, 4 апреля 2019 года, телеканал UA:Перший.

В 2014 году выборы президента Украины состоялись в один тур, соответственно дебатов не могло быть законодательно.

"Мы увидели, что молодежь пришла на выборы. Когда такое было?", - Ирина Венедиктова, советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, 4 апреля 2019 г., телеканал UA:Перший.

По словам заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко, уровень активности молодежи на этих выборах был ниже, чем на президентских выборах 2014 года, когда на выборы пришли 46% людей в возрасте от 18 до 29 лет, и 2004 года, когда на выборы пришел 71% молодежи. На нынешних выборах эта цифра составила 40%.

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