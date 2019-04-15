Первые сто дней президентства Порошенко и Зеленского: эксперты рассказали о ключевых шагах и рисках

Каждому из кандидатов в президенты – и Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, в случае победы на выборах придется пройти сквозь сложнейший период в 100 дней перед выборами в Верховную Раду, в ходе которого ожидаются отставки членов правительства и политическая борьба с парламентом за назначения и реформы.

Об этом уведомили эксперты в пресс-центре "Укринформ", в ходе дискуссии "Выборы президента Украины 2019: что нового за кулисами шоу", организованной Украинским институтом будущего и Международным центром перспективных исследований.

Основной проблемой потенциального президента Зеленского называют отсутствие своих представителей в политикуме, причем, как в центральных органах власти, так и в регионах. Эта проблема может фактически заблокировать работу нового президента вплоть до выборов в Раду и формирования нового состава правительства.

Также Зеленского ожидает острое неприятие у части общества – избирателей Петра Порошенко, которые будут дискредитировать его работу, создавая негативный информационный фон.

Большим вопросом политики Владимира Зеленского в качестве возможного главы государства, эксперты называют и его взаимодействие с главой правительства Владимиром Гройсманом. По их мнению, с большой вероятностью, часть министров покинет свои должности после выборов (называются фамилии Климкина, Стеця, Кубива и других), и тогда Зеленскому придется договариваться с парламентом о назначении исполняющих обязанности на их места, а поскольку в Раде до сих пор действует условная коалиция под руководством БПП, то здесь у нового президента возникнут затруднения. Также ожидаются назначения Зеленского в силовые структуры и полное переформатирование Администрации президента.

Эксперты отмечают опасность назначения "людей Игоря Коломойского" со стороны возможного президента Зеленского. По их мнению, такие назначение быстро "убьют" рейтинг президента и его команды, и состав парламента после выборов осенью в таком случае трудно будет спрогнозировать.

Относительно избрания на пост президента Петра Порошенко эксперты отмечают, что у нынешнего главы государства задания уже четко сформулированы и план их выполнения может быть составлен в ближайшее время. Главными заданиями для Порошенко в первые 100 дней президентства называются:

- деолигархизация (создание баланса интересов Ахметова, Пинчука и Медведчука);

- обновление команды (в частности, фракции БПП в парламенте);

- борьба с коррупцией в стратегических отраслях;

- поиск компромисса с враждебно настроенными политсилами после президентских выборов.

Эксперты ожидают от второго срока Порошенко двух громких отставок уже к лету – увольнения главы Национального банка Якова Смолия в случае падения гривны после выплаты траншей по внешним долгам, и увольнения генерального прокурора Юрия Луценко – если громкие коррупционные кейсы "застрянут", не дойдя до суда.

По мнению аналитиков, президент Порошенко, скорее всего, изберет путь тактического выжидания до выборов в Раду и формирования нового состава правительства, после чего займется рокировками в Кабинете министров и на местах в пределах своих полномочий.

Как сообщал Апостроф, ранее эксперты рассказали о проблемных пунктах в программах кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.