Зе-выборы "по-новому": эксперты обсуждают приоритетные задания будущего президента

В ходе самых конкурентных выборов президента Украины кандидатам Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому следует сконцентрировать свое внимание на ключевых заданиях – защите страны от внешнего агрессора и выполнении кредитных обязательств перед партнерами.

Такими мнениями поделились эксперты в ходе дискуссии "Выборы президента Украины 2019: что нового за кулисами шоу", организованного Международным центром перспективных исследований и Украинским институтом будущего в здании "Укринформ".

Дискуссия посвящена ходу предвыборной кампании в Украине и обсуждению приоритетных вопросов для дебатов между кандидатами.

"Эта избирательная кампания существенно отличается от всех предыдущих: беспрецедентное количество кандидатов, непредсказуемый результат, многообразие предвыборных обещаний, объединение политических сил и участие внесистемных игроков. Ситуация также обостряется российской агрессией, угрозой вмешательства в выборы со стороны РФ и обязательствам Украины перед международным сообществом", - говорят эксперты.

Участники дискуссии: Игорь Петренко - директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований; Максим Степаненко - эксперт по вопросам внутренней политики Международного центра перспективных исследований; Василий Филипчук - главный советник Международного центра перспективных исследований, модератор; Игар Тышкевич - эксперт программы "Международная и внутренняя политика", Украинский институт будущего; Владимир Хандогий - дипломат; Олег Зарубинский - представитель Украинского института исследования экстремизма; Евгений Магда - директор Института мировой политики.