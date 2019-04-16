Что готовит Россия под выборы в Украине: на Западе дали ответ

Россия воспользуется любым шансом для дестабилизации ситуации в Украине во время президентских и последующих парламентских выборов, как только получить малейшую возможность.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House, известный специалист по тематике России и Украины, в частности по вопросам обороны, Джеймс Шерр.

"Россия много инвестирует в дестабилизацию Украины. Россияне имеют агентуру на местах, достаточно хорошо понимают, какие есть точки нестабильности, их методология очень гибкая, они способны реагировать очень быстро. Поэтому, я думаю, коротко на этот вопрос можно ответить так: все зависит от того, какие возможности мы им предоставим", - сказал он.

По словам эксперта, чтобы не позволить России воспользоваться политической ситуацией, Украина должна провести идеальные выборы.

"Но все равно важна стабильность в стране между президентскими и парламентскими выборами. И россияне сделают все, чтобы такой стабильности не было", - убежден он.

Шерр также не исключает, что Россия может использовать военную силу, пока в Украине "будет царить нестабильность", а также в том случае, если после избрания Владимира Зеленского люди будут чувствовать себя обманутыми.

"Тогда, я думаю, будет очень серьезная опасность, что Россия попытается воспользоваться ситуацией военным путем", - резюмировал он.

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