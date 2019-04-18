Теледебаты Зеленского и Порошенко перенесли ради шоу на стадионе: новое время

Центральная избирательная комиссия приняла решение перенести предусмотренные действующим законодательством дебаты 19 апреля с 20:00 на 21:00.

Об этом сообщили в ЦИК изданию "Украинская правда".

По мнению представителей Центризбиркома таким образом кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский смогут провести запланированные между собой дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в 19:00.

В ЦИК отмечают, что у кандидатов после "стадионных дебатов" будет время доехать в студию Общественного вещателя и провести там предусмотренные законом дебаты.