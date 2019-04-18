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Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь, если станет президентом: опубликовано видео

четверг, 18 апреля 2019, 12:57
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что первым делом будет просить парламент поддержать закон про импичмент.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, который ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе, есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - считает шоумен.

При этом лидер президентской гонки допускает роспуск парламента в случае, если он придет к власти.

"С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки, вы прекрасно в этом ориентируетесь", - отметил он.

Зеленский при этом добавил, что вряд ли успеет распустить Раду, но будет пытаться это делать, так как "ему это выгодно".

"Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский считает главу РФ Владимира Путина врагом.

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