На Западе пояснили, чего ждать украинцам в случае избрания президентом Зеленского

Опасность президентства Владимира Зеленского заключается в том, что он может пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным без наличия какого-либо дальновидного плана.

Такое мнение в интервью "Апострофу" озвучил старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Эндрю Уилсон.

"Рациональное ожидание - это огромные риски. Зеленский точно не тупой, это не Трамп. Поэтому есть вероятность, что он будет учиться на должности и даже преуспеет. Вряд ли он пошел на это, чтобы провалиться. Наибольший риск заключается в том, что он будет немного наивным. Он не полетит в первый же день президентства в Москву обниматься с Путиным, но определенная наивность возможна. Также он может уделять больше внимания внутренним украинским делам. Скажу как британец: один из уроков Brexit заключается в том, что не следует начинать переговоры без плана. Просто вести переговоры с Путиным - это не план", - уверен он.

Помимо того, по словам эксперта, не стоит сбрасывать со счетов и реакцию "ключевых игроков в Украине".

"Россия хочет, чтобы Украина была слабой. Какими будут последствия, зависит от того, как на победу Зеленского отреагируют ключевые игроки в Украине, поддержат ли они его. Поэтому это зависит не только от Зеленского и его команды", - добавил Уилсон.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Зеленский точно не Трамп - Эндрю Уилсон.