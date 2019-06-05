Социальную справедливость поддерживает каждый шестой украинец - опрос

Перед выборами в Верховную Раду уровень поддержки идей социальной справедливости растет, пока 15% опрошенных украинцев отметили, что для них главным мотивом при выборе политической силы во время голосования является то, что партия выступает за социальную справедливость.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Такая динамика бесспорно означает рост уровня поддержки партии "Социальная справедливость", - говорится в заявлении одноименной политической силы.

В партии также отметили, что, несмотря на высокую поддержку, партию "Социальная справедливость" не включают в перечень политических сил во время проведения опросов.

Лидер политической силы Алла Шлапак объясняет такую ситуацию манипуляциями отдельных политиков.

"Мы знаем, как сейчас публикуются рейтинги. Нашу политическую силу намеренно не вносят в список популярных партий. Политики заказывают себе соцопросы, которые им выгодны. Демонстрируя украинцам якобы большую поддержку партии, они пытаются манипулировать выбором людей", - отметила лидер партии.

Алла Шлапак подчеркнула, что партия "Социальная справедливость" уверена в своей победе.

"Мы честны перед собственным народом и поэтому мы имеем большую поддержку, которая постоянно растет. Это наш главный показатель. Мы обещаем людям реальные изменения и новое качество политики. Украинцы будут защищены государством", - заявила лидер партии.

Партия "Социальная справедливость" примет участие в следующих парламентских выборах. Политсила уже представила новую национальную стратегию, которая была разработана совместно с украинцами из разных регионов, гарантирует гражданам безопасность, возможность достойного заработка и социальную поддержку.