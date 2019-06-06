Оппозиция действующей власти: эксперт дал оценку объединительным процессам "Оппозиционного блока"

Электоральная ниша "бело-голубых" составляет около 20%, и объединительные процесс политических проектов в этой нише мог бы еще больше мобилизовать электорат, потому что частично избиратель подошел Владимиру Зеленскому.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал руководитель политического департамента МЦПИ Игорь Петренко.

"Сейчас часть электората забирает "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая по разным оценкам набирает до 8%, далее следует "Оппозиционный блок", у которых около 4% поддержки, и где-то на уровне 1-1,5%, "Доверяй делам", - добавил политолог.

По словам Петренко, на этих выборах вряд ли произойдет объединение "Оппозиционные платформы – За жизнь" с "Оппозиционным блоком", о чем было сказано ранее, из-за различия идеологических взглядов. Более вероятным, по мнению Петренко, является совместный поход на досрочные парламентские выборы "Оппозиционного блока" и "Доверяй делам" Кернеса и Труханова.

"У них много общего, а вместе они точно смогут могут взять. Кроме того, для избирателей это будет сигнал, что объединительные процессы действуют, и смогут аккумулировать больше поддержки", - считает эксперт.

Относительно объединения с "Оппозиционной платформой - За жизнь", эксперт уверен, что в будущем парламенте у них вполне может быть коалиция.

"И это может быть реально серьезная оппозиция к действующей власти. Их консервативные взгляды и стабильность - держат избирателей. Особенно после того, как другие постоянно меняют свои взгляды", - заключает политолог.