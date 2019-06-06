RU  UA  EN

четверг, 6 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.45
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 июня

22:28
Снятие блокады с Донбасса: у Зеленского назвали условие
21:58
В результате взрыва гранаты на Донбассе погиб мужчина: подробности трагедии
21:28
К переговорам по Донбассу может присоединиться страна, поддерживающая Россию
20:59
Новое руководство Украины может допустить фатальную ошибку: эксперт назвал детали
20:47
Нидерланды - Англия: стартовые составы
20:28
Снятие экономической блокады с Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение
20:03
"Оппозиционная платформа - За життя" начала путь к победе на парламентских выборах - Рабинович
19:59
Получим не то, чего хотим: эксперт рассказал о военной помощи Украине от США
19:59
Досрочные выборы в Раду могут не состояться: названа причина
19:53
Бегу открывать шампанское: болельщики с юмором отреагировали на назначение тренера "Динамо"
19:35
Паника уже прошла: в "95 Квартале" рассказали, как работают без Зеленского
19:27
В скандале с плагиатом Порошенко - Зеленский появился неожиданный поворот
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Оппозиция действующей власти: эксперт дал оценку объединительным процессам "Оппозиционного блока"

четверг, 06 июня 2019, 12:45
переглянути новину українською

Электоральная ниша "бело-голубых" составляет около 20%, и объединительные процесс политических проектов в этой нише мог бы еще больше мобилизовать электорат, потому что частично избиратель подошел Владимиру Зеленскому.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал руководитель политического департамента МЦПИ Игорь Петренко.

"Сейчас часть электората забирает "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая по разным оценкам набирает до 8%, далее следует "Оппозиционный блок", у которых около 4% поддержки, и где-то на уровне 1-1,5%, "Доверяй делам", - добавил политолог.

По словам Петренко, на этих выборах вряд ли произойдет объединение "Оппозиционные платформы – За жизнь" с "Оппозиционным блоком", о чем было сказано ранее, из-за различия идеологических взглядов. Более вероятным, по мнению Петренко, является совместный поход на досрочные парламентские выборы "Оппозиционного блока" и "Доверяй делам" Кернеса и Труханова.

"У них много общего, а вместе они точно смогут могут взять. Кроме того, для избирателей это будет сигнал, что объединительные процессы действуют, и смогут аккумулировать больше поддержки", - считает эксперт.

Относительно объединения с "Оппозиционной платформой - За жизнь", эксперт уверен, что в будущем парламенте у них вполне может быть коалиция.

"И это может быть реально серьезная оппозиция к действующей власти. Их консервативные взгляды и стабильность - держат избирателей. Особенно после того, как другие постоянно меняют свои взгляды", - заключает политолог.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: