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Битва за места в Раде: стало известно о неожиданном решении партии Порошенко

вторник, 18 июня 2019, 12:45
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В избирательном штабе партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко приняли важное решения относительно действующего президента Владимира Зеленского и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Мы оказались заложниками наших сторонников. Мы не можем критиковать Зеленского, потому что электорат этого не воспринимает. Если мы начнем его грубо "макать", это может обернуться потерей доверия части избирателей", - объясняет в разговоре один из представителей штаба.

Такую же позицию в штабе озвучили и относительно лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

"Критиковать Вакарчука тоже опасно, потому что настроим его избирателей против себя вместо того, чтобы взять их под себя, когда он будет "сдуваться". Поэтому, пока мы не трогаем Вакарчука вообще - пусть сам себя топит, ходит на эфиры и говорит больше ерунды. Мы постоим в стороне", - резюмирует один из членов штаба "Европейской солидарности".

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко ушел в затворничество, увидев социологию по выборам в Раду.

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