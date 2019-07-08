Как Кремль может "взломать" выборы в Украине: на Западе озвучили "рычаги влияния"

Стало известно, на какие уловки может пойти Кремль, дабы развернуть исход внеочередных парламентских выборов в Украине в выгодное русло.

Их озвучил известный британский журналист Эдвард Лукас.

"Сейчас существует очень много способов вмешаться в выборы. Можно прибегать к подкупу, запугиванию, хакерским атакам и "сливам" информации, напрямую вмешиваться в подсчет голосов. Я не думаю, что Россия откажется от использования всех этих техник. Во время президентских и парламентских выборов в США Кремль показал, что может широко использовать хакерские атаки и "сливы" информации. Эти же техники и подкуп использовали во время референдума по поводу Brexit. В странах Европы мы можем видеть экономическое влияние кремлевских олигархов", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, лучшее, что может сделать Кремль, чтобы помешать своим сторонникам пройти в украинский парламент - это напасть на Украину.

"Если это произойдет, сознательное население консолидируется. Можно сказать, что самым большим сторонником украинской независимости фактически является мистер Путин. И это очень важно, что в Украине - свободные выборы. То, что люди верят в глупости, делают глупости - это цена демократии. Но Украина все равно будет сильнее России, где долгое время правит Путин", - отметил журналист.

Лукас также озвучил нелицеприятный прогноз для Донбасса накануне выборов в Верховную Раду.

"Перед парламентскими выборами возможно военное обострение возле Мариуполя, увеличение военного присутствия в Крыму, атаки на объекты инфраструктуры", - добавил он.

Подробнее об арсенале методов Кремля для вмешательства в выборы в Верховную Раду, читайте в материале "Апострофа": Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас.