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Ячейка ОПЗЖ в Николаеве заявила о выходе из партии и призвала голосовать за "Оппоблок"

понедельник, 08 июля 2019, 16:47
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Николаевская региональная организация партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о выходе из партии Бойко-Медведчука и призвала своих сторонников голосовать на выборах за "Оппозиционный блок".

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Оппозиционный блок".

Причиной такого поступка члены организации назвали то, что в проходную часть списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" включены люди из команды Петра Порошенко и националист Илья Кива. Члены николаевской организации ОПЗЖ обвинили руководство партии в сговоре с командой бывшего президента. Такие действия, по мнению николаевских оппозиционеров, не соответствуют целям и задачам политсилы.

В региональной ячейке партии считают, что руководство политсилы в лице Вадима Рабиновича и Сергея Левочкина предоставило команде Порошенко треть условно проходной части списка.

"На каких условиях в списке появились люди с абсолютно чуждой нам идеологией – не важно. Не будем предполагать, что руководство партии получило какие-то финансовые выгоды. Важно другое – так называемая партия "Оппозиционная платформа - За життя" перестала существовать как сила, на которую могут рассчитывать избиратели. Сегодня это – не оппозиционная партия", - добавили в партийной организации.

"В Николаевской региональной организации проведено собрание представителей всех районных и городских партийных организаций области. Мы утвердили единогласное решение: выйти из рядов партии "За жизнь" как потерявшей доверие. На выборах 21 июля мы призываем принять ответственное и взвешенное решение и поддержать "Оппозиционный блок", - отмечается в заявлении.

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