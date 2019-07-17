На выборах в Раду украинцы голосуют за будущую коалицию - Николаенко

На выборах 21 июля украинцы будут выбирать состав парламентской коалиции, которая должна сформировать правительство и взять на себя ответственность за экономическое развитие страны, поэтому в ее состав должны войти профессионалы, которые имеют за плечами успешный опыт.

Об этом в студии телеканала "112 Украина" заявил Андрей Николаенко, кандидат в народные депутаты от "Батькивщины" и лидер партии "Основа".

"Граждане хотят понять, какую страну будет строить президент Зеленский и каким образом к этому можно прийти. Одного желания изменить страну – недостаточно. Вместе с молодыми политиками, к управлению государством необходимо привлекать профессионалов, которые компетентны в конкретных отраслях. Кроме обещаний, необходимо иметь за плечами успешный опыт, выполненные обещания и реальные дела", – отметил Николаенко.

По словам политика, новая коалиция действий должна объединяться вокруг эффективной стратегии стремительного развития экономики, потому что нынешние темпы роста ВВП программируют дальнейшее отставание Украины от всего мира.

"Должна быть четкая стратегия развития, потому что рост экономики в 3% и даже 5% не спасает Украину. Только чтобы обслуживать внешний долг, надо обеспечить рост экономики, как минимум, в 6,4% годовых. Поэтому для развития необходимы темпы роста экономики не менее 7-10%. Это возможно реализовать, и в мире достаточно много успешных примеров. Но для этого необходимо быстро проводить структурные реформы, стимулировать развитие промышленности, формирование среднего класса общества", – резюмировал политик.