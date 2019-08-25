Суд отменил результаты выборов в округе, где проиграл "слуга народа"

Кассационный административный суд в составе Верховного суда отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в Верховную Раду в округе 198 Черкасской области, где был признан победителем самовыдвиженец Сергей Рудык.

Об этом говорится в соответствующем решении суда.

Иск подала кандидат в депутаты по данному округу от партии "Слуга народа" Наталия Дьяченко.

"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", – говорится в решении.

Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ЦИК установила результаты выборов в Верховную Раду в избирательном округе 210 с центром в Прилуках, признав избранным народным депутатом Бориса Приходько.