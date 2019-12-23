Сигнал для "слуг народа": всплыли интересные детали об итогах выборов в ОТГ

Результаты выборов в ОТГ, в частности, в Зиньковскую городскую ОТГ (Полтавская область) могут служить тревожным сигналом для представителей монокоалиции "Слуга народа" в Украине.

Об этом можно судить исходя из данных пресс-службы ЦИК.

Дело в том, что ее представители оказались замыкающими первой пятерки и далеко отстали от лидеров списка в рейтинге поддержки избирателей.

Результаты выборов в Зиньковской городской ОТГ:

1. Наш край - 28.87% (8 депутатов)

2. Рідне місто - 11.98% (3 депутата)

3. Социал-демократическая партия - 11.9% (3 депутата)

4. Аграрная партия - 11.15% (3 депутата)

5. Слуга народа - 8.73% (3 депутата)

6. Батькивщина - 6.93% (2 депутата)

7. УКРОП - 6.52% (2 депутата)

8. Самопомощь - 6.28% (2 депутата)

"А чего стоило ожидать от выборов в ОТГ? Руководство партии забило на региональные представительства. Как бы вам дали бренд с ним и идите. А то что на местах люди уже реально *ренеют с этого цирка, который происходит в стране у нас в партии и не подумали", - прокомментировал результаты выборов в своем Telegram-канале пранкер "Черный рыцарь", опубликовав результаты выборов.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных громадах проходили первые местные выборы.