Адвокат Шевчук рассказал о слежке за кандидатом на довыборах в Харьковской области Юлией Светличной: фото и видео

На довыборах в Верховную Раду по 179 округу на незаконной слежке за лидером избирательной гонки Юлией Светличной поймали двоих в штатском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили доверенное лицо Светличной Анатолий Попов и адвокат Алексей Шевчук.

По словам Попова, волонтеры неоднократно фиксировали незаконную слежку за кандидатом.

"В частности, такой инцидент зафиксирован 20 февраля во время работы лидера избирательной гонки в Лозовой. Поймали на незаконной слежке двух мужчин в штатском на мазде красного цвета с херсонской регистрацией", – заявил Попов.

Попов отметил, что проводившие слежку люди представились сотрудниками правоохранительных органов, но предъявить удостоверения отказались.

"Юлия Светличная является лидером избирательной гонки в 179 округе. Цель таких противоправных действий очевидна: грубое вмешательство в избирательный процесс и препятствование нашему кандидату вести законную агитацию. Мы обратились в ГБР и Нацполицию с требованием проверить, кто из представителей власти отдавал приказ вести слежку за Юлией Светличной", – сообщил Попов.

Адвокат Шевчук подчеркнул, что не исключает подготовку противоправных действий по нанесению физического урона Юлии Светличной с целью устранения из избирательной гонки рейтингового кандидата.

"Следствие должно определить, были ли привлечены к противоправным действиям представители правоохранительных органов в официальное рабочее время. Мы считаем, что существует угроза нанесению физического урона Юлии Светличной с целью устранения из избирательной гонки кандидата-лидера. Эти факты противоправных действий необходимо оперативно расследовать", – резюмировал Шевчук.

Ранее в Комитете избирателей Украины заявили применении в 179 округе другой грязной технологии – выдвижения клона. ЦИК зарегистрировала двойника лидера избирательной гонки Юлии Светличной.