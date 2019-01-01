Украина подала в Европейский суд важный документ против России

В Европейском суде по правам человека, расположенном в Страсбурге, были зарегистрированы документы от правительства Украины, поданные к слушанию по объединенной крымской жалобе "Украина против РФ".

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина, передает "Европейская правда".

Представитель правительства отметил, что Украина передала в Страсбург "позицию касательно аннексии и нарушений прав человека в Крыму к февральскому заседанию ЕСПЧ".

По его словам, в подготовке правовой позиции участвовал Украинский Хельсинский союз по правам человека и авторитетный британский юрист, королевский адвокат Бен Эммерсон.

Первые слушания по "крымскому делу" должны состояться 27 февраля 2019 года. По итогам этого заседания, как известно, Европейский суд по правам человека должен принять решение о приемлемости жалобы Украины от России и юридически установить дату начала фактического контроля России над Крымским полуостровом. Украина утверждает, что потеряла контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года.

Лищина опубликовал на своей странице в Facebook скриншот из защищенной системы коммуникации с Судом, где указано время подачи - между 17:34 и 17:27. Интересно, что сообщение уполномоченного датировано понедельником 31 декабря. Дата передачи данных в системе не указана, но ранее анонсировалось, что документы должны быть переданы "до 30 декабря".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Европейский суд аннулировал санкции, которые были наложены на бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, который сбежал в Россию.