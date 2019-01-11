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Конфликт в Азовском море: названы запасные транспортные пути для Украины

пятница, 11 января 2019, 11:06

Из-за кризиса в Азовском море Украине нужно всерьез задуматься над альтернативными железнодорожными и шоссейными путями.

Такое мнение выразил "Апострофу" эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

На вопрос о перспективах для Украины на 2019 год относительно контроля в Азовском море, эксперт ответил неоднозначно.

"Я думаю, что нам сейчас нужно исходить из того, что Азовское море будет перекрыто для Бердянского и Мариупольского портов. Думаю, нам надо уже сейчас думать о путях железной дорогой и шоссейными дорогами. На мой взгляд, надо усиленно работать над альтернативными путями доставки грузов из Восточной Украины в район портов Херсона, Николаева, Одессы.

Наша железная дорога идет через Волноваху, а это почти фронт. И если там возникнет обострение, то этот железнодорожный узел будет перекрыт. Опять же, надо провести ревизию альтернативных вариантов. Это очень важно, потому что потеря продукции Мариуполя и Бердянска - это большое снижение ВВП. Оттуда мы отправляем морем 30-40% экспорта металла. Эта потеря будет означать минус 1-2% валового продукта всей страны. К этому надо отнестись очень серьезно", - заявил Клименко.

Детально читайте в материале "Апострофа": У цивилизованного мира есть два способа остановить путинскую Россию - Андрей Клименко.

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