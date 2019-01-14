Готовят реванш: генерал оценил перспективу большой войны Путина против Украины

Россия вряд ли решится на полномасштабное наступление в Украине, однако ВСУ необходимо быть готовыми к любым ситуациям

Об этом рассказал ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".

По его словам, до выборов обострения ситуации ждать точно не стоит.

"Кремль очень надеется на наши выборы, надеется на то, что Украина может резко изменить вектор своего развития с проевропейского на пророссийский. Они готовят реванш. Мы это все можем наблюдать уже сейчас. Посмотрите на некоторых кандидатов в президенты! Что они предлагают? Они все говорят о мире. Но мы не знаем, о мире какой ценой!", – говорит Богдан.

Также генерал считает, что и в дальнейшем полномасштабного наступления ждать не стоит.

"Путин уже понял, что Украина — это не легкая добыча. Но мы готовимся отразить наступление. При этом понимаем, что опасность может прийти не только со стороны России. Кремль пытается поглотить Беларусь, поэтому Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью", – подчеркнул он.

Напомним, подробнее о планах Путина читайте в материале "Апострофа": Готов отдавать территории: Путин задумал неприятный обмен для Украины.