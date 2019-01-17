Как долго Трамп будет "вставлять палки в колеса" по украинскому вопросу: появился интересный прогноз

Политика президента США Дональда Трампа, в том числе и по отношению к Украине, не слишком нравится республиканским сенаторам, поэтому его шансы на продление президентского срока невелики.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Сейчас сложилась такая обстановка, что политику "Трамп – шпион или просто полезный идиот" не одобряет подавляющее большинство американского военно-политического истеблишмента. Эта политика не очень нравится и республиканским сенаторам, но пока еще из партийных соображений большинство из них не готово отправить Трампа в отставку. Однако я не вижу никаких политических перспектив у Трампа… О втором сроке вообще не может быть и речи. Вопрос только в том, когда – через две недели или через два месяца – демократическое большинство в Палате представителей решит поставить вопрос об импичменте Трампа", – считает эксперт.

По словам Пионтковского, несмотря на отставку министра обороны Джеймса Мэттиса и других важных чиновников, позиции в поддержку Украины остаются в США достаточно сильными.

"Конечно же, Меттис – гораздо более сильная, весомая и авторитетная фигура, чем новый и.о. министра обороны. Но ведь дело не в Мэттисе. Ушли и тот же вице-президент Пэнс, и госсекретарь Помпео. Они не раз жестко высказывались о политике Трампа. Кроме того, есть человек, который осуществляет американскую политику на украинском направлении – Курт Волкер. И он даже более резко выступает против российской агрессии, чем некоторые политики в Украине. Так что в Вашингтоне очень твердые позиции в поддержку Украины", – отмечает Пионтковский.

Несмотря на некоторые попытки Трампа "вставить палки в колеса" в противостоянии с Россией, в целом позиция США остается в этом отношении неизменной.

"Дело в том, что против него выступают даже члены его собственного кабинета. Наиболее показательная сцена – когда он отправлялся на большую двадцатку в Буэнос-Айрес, практически поднимаясь по лесенке на вертолет, он еще говорил корреспондентам: "Вот мне предстоит очень интересная и важная встреча с Путиным". А через полчаса он уже писал в Twitter, что этой встречи не будет… Тем не менее, пока Трамп на президентском посту, присутствует опасность того, что он может мешать устоявшейся позиции Соединенных Штатов по России и Украине. Поэтому демократы будут подымать вопрос его отстранения от власти, и на каком-то этапе с ними будут вынуждены согласиться республиканцы, потому что они поймут, что нет смысла поддерживать до конца Трампа, когда увеличивается объем убедительных доказательств, что его поведение по отношению к Путину как минимум очень странное и не соответствует национальным интересам США", – резюмировал политолог.

Подробнее об этом читайте в интервью Андрея Пионтковского для "Апострофа": Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен.