РУС. | УКР.

воскресенье, 20 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 января

17:30
Переход Ракицкого в российский топ-клуб: появились новые подробности
17:29
На Форуме оппозиционных сил Вилкула официально выдвинули в президенты: фото
17:25
Главе МИД Германии досталось из-за выпада в адрес Украины
17:02
​На Закарпатье мужчина случайно выстрелил себе в голову и умер
17:00
Украинцы устроили массовую акцию в столице Чехии: фото и видео
16:49
В сети показали позорное письмо из военной части под Сумами
16:29
Лучшая теннисистка Украины впервые показала фото и видео с возлюбленным
16:25
В России экс-главарь боевиков ДНР вывел людей на протесты против Путина: фото
16:20
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского масс-старта в Рупольдинге
16:14
Проник в открытую дверь: в Киеве поймали ловкого вора, фото
16:01
В Киеве почтили память погибших "киборгов": в сети показали видео
15:56
В сети показали фото с места жуткой трагедии с детьми под Запорожьем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Главе МИД Германии досталось из-за выпада в адрес Украины

воскресенье, 20 января 2019, 17:25

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас призвал Россию и Украину к "деэскалации конфликта между ними".

Об этом он заявил в Киеве, куда прибыл после встречи с главой МИД РФ Лавровым, передает "Голос Америки".

"Все стороны должны приложить усилия к деэскалации конфликта", - сказал он.

Во время пребывания в Киеве Маас также упрекнул Киев в недостаточном прогрессе в борьбе с коррупцией.

Глава МИД Германии также сообщил, что Лавров согласился продолжать транспортировку российского газа через Украину несмотря на построение газопровода "Северный поток-2", который поддерживается Германией, вопреки возражениям правительств США и Украины.

Ряд обозревателей-международников упрекнули Мааса за, как они считают, уравнивание России и Украины в его замечаниях о необходимости деэскалации.

"Если Россия прекратит воевать, то и войны не будет. Если Украина прекратит воевать, то и Украины не будет. Между ними нет ничего общего", - заявил Джеймс Хольт из лоббистского фонда бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена Rasmussen Global.

Замечание прозвучало и от Якуба Янды из центра European Values Think-Tank в Праге.

"Если у вас стреляют на вашем собственном дворе, разве задачей полиции является призвать и вас, и нападающего к деэскалации? Стыд за такой подход Германии", - пишет Янда.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе "недоразумением" и заявил, что его "пора заканчивать".

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый этап для Украины: как могут измениться отношения с важным соседом

Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский

Новый Уотергейт: как украинский вопрос играет на импичмент Трампа

Миротворцев не будет: как Украине дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: