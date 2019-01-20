Главе МИД Германии досталось из-за выпада в адрес Украины

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас призвал Россию и Украину к "деэскалации конфликта между ними".

Об этом он заявил в Киеве, куда прибыл после встречи с главой МИД РФ Лавровым, передает "Голос Америки".

"Все стороны должны приложить усилия к деэскалации конфликта", - сказал он.

Во время пребывания в Киеве Маас также упрекнул Киев в недостаточном прогрессе в борьбе с коррупцией.

Глава МИД Германии также сообщил, что Лавров согласился продолжать транспортировку российского газа через Украину несмотря на построение газопровода "Северный поток-2", который поддерживается Германией, вопреки возражениям правительств США и Украины.

Ряд обозревателей-международников упрекнули Мааса за, как они считают, уравнивание России и Украины в его замечаниях о необходимости деэскалации.

"Если Россия прекратит воевать, то и войны не будет. Если Украина прекратит воевать, то и Украины не будет. Между ними нет ничего общего", - заявил Джеймс Хольт из лоббистского фонда бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена Rasmussen Global.

Замечание прозвучало и от Якуба Янды из центра European Values Think-Tank в Праге.

"Если у вас стреляют на вашем собственном дворе, разве задачей полиции является призвать и вас, и нападающего к деэскалации? Стыд за такой подход Германии", - пишет Янда.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе "недоразумением" и заявил, что его "пора заканчивать".