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Живут не своим умом: у Путина рассказали, как Украина придет просить прощения

воскресенье, 20 января 2019, 08:49

В России уверены, что Украина в скором времени придет на поклон и будет просить прощение за предательство.

Об этом заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич, передает Обозреватель.

"В ближайшее время мы можем оказаться свидетелями, когда они (украинцы. — ред.) вспомнят про свои русские корни, вернутся в Россию, будут пытаться устроиться и где-то объяснятся. И все мы им простим, этим людям. Потому что часто у нас так бывает. Такой мы народ, русские, что прощаем всем, долготерпим. Вы пожалейте их, потому что они не в праве принимать решения самостоятельно. И живут не своим умом, не своим языком. Они делают то, что им говорят не очень умные и не очень опытные специалисты. Никто не учитывает ни менталитет русских людей, ни сложившиеся социально-экономические условия, ни их последствия", — сказал он.

При этом, по его словам, россияне великодушный народ, который простит "младшего брата".

Как сообщал "Апостроф", ранее США обнаружили российские ядерные ракеты у границ Украины.

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