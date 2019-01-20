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В Польше рассказали, как на пару с Украиной устроили Кремлю разочарованную мину

воскресенье, 20 января 2019, 15:30

Решение Конституционного суда Польши по скандальному закону об Институте национальной памяти открывает путь для улучшения отношений с Украиной и, вместе с этим, портит настроение в Кремле.

Об этом "Апострофу" рассказал польский журналист Веслав Романовский.

По его словам, соответствующее решение суда является хорошим первым шагом в новом году, однако оно не должно быть единственным.

"Теперь время для следующих шагов: отстройка украинских памятников в Польше, разблокировка эксгумации польских могил в Украине и определение общей политики по волынскому преступлению. Это очень важная задача. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы спор о прошлом не закрывал перспективу сильного европейского польско-украинского альянса. Историческая политика должна сойти с первого места политической повестки дня Польши и Украины. Надо настойчиво над этим работать", – отметил Романовский.

Кроме того, журналист подчеркнул, что все эти решения должны быть приняты как можно скорее, до начала избирательного цикла в Польше.

"В мае состоятся выборы в Европейский парламент, а осенью - выборы в Сейм и Сенат в Польше. Последние избирательные кампании в Польше плохо повлияли на польскую внешнюю политику, включая отношения с Украиной. Если бы можно было "снять" историческую политику с политической повестки дня до следующих выборов в Польше, это было бы настоящим искусством, не говоря уже о разочарованных минах в районе Красной площади", – резюмировал публицист.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Новый этап для Украины: как могут измениться отношения с важным соседом.

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