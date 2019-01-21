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Победа России? Украину убрали из важных комитетов ПАСЕ

понедельник, 21 января 2019, 15:20

Украина лишилась мест в регламентном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы, работающем над снятием санкций с РФ, вследствие изменений в правилах формирования комитетов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, по решению бюро ПАСЕ, в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

До сих пор в обоих упомянутых комитетах не было такого ограничения; их состав формировался по предложениям политических групп. Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имеет особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.

Как рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев, в результате дискуссии Бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - пояснил он.

Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины).

Стоит отметить, что по новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Однако по итогам закрытой дискуссии на Бюро, в которой принимал участие Владимир Арьев, он уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете. "Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ", - заявил он в комментарии журналистам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России решили не направлять в 2019 году свою делегацию в Парламентскую ассамблею совета Европы.

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