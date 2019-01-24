Политолог поддержал заявление Ляшко о недопустимости возвращения России в состав СЕ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, выразив жесткую позицию Украины о недопустимости возвращения России в состав СЕ в обмен на деньги.

Политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook выразил надежду, что Совет Европы вынесет справедливое и принципиально важное для Украины решение, сняв с европейской повестки дня вопрос о возврате российской делегации в ПАСЕ.

Эксперт поддержал требование Ляшко, озвученное во время личной встречи с Турбьерном Ягландом, не менять стратегические принципы ПАСЕ на деньги страны-агрессора, которая грубо попирает европейские догмы демократии и прав человека, проводя по отношению к Украине политику прямой экономической, информационной и военной агрессии.

«У нас есть отличный пример украинской делегации в ПАСЕ. Консолидированная позиция всегда дает результат. Комментарий Ляшко подтверждает этот тезис», – написал Цыбулько.

Комментируя на телеканале «Украина» развивающуюся в ПАСЕ ситуацию по украинскому вопросу, Ляшко подчеркнул, что за несколько лет после исключения российской делегации, РФ не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ. По этой причине, никаких юридических и моральных основания для восстановления прав России в составе Совета Европы нет.

«70 лет назад Совет Европы создавался на принципах верховенства права, уважения к правам человека и демократии. Россия грубо нарушает эти принципы. Поэтому, если Совет Европы намерен обменять принципы на деньги, то они закончат точно также плохо, как Лига наций в начале ХХ века, которая потыкала агрессору, и ее бездеятельность привела к началу Второй мировой воны, в которой 10 миллионов украинцев заплатили своими жизнями, чтобы остановить фашизм», - заявил Ляшко.