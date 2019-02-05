Будет хуже: ЕС жестким решением поставил Москву на место

В Европарламенте заявили, что Россия не может быть партнером ЕС в условиях непрекращающейся агрессии против Украины и подрывной работы против других стран.

Об этом сообщает "Лига.Новости".

В комиссии Европарламента по иностранным делам одобрили доклад латвийского депутата Сандры Калниете о состоянии отношений между Евросоюзом и РФ, в котором сделаны выводы, что Москва сейчас не может считаться стратегическим партнером ЕС.

"Со дня нападения на Грузию в 2008 году Россия превратилась из ответственного партнера на международной арене в опасное для своих соседей государство. Я глубоко убеждена, что время для приятного дипломатического языка прошло. Пришло время называть вещи своими именами", - заявила докладчик.

Калниете рекомендовала руководству ЕС направить "четкий сигнал о дальнейших санкциях", если Кремль продолжит придерживаться нынешнего внешнеполитического курса.

"Есть много разных взглядов на будущее отношений ЕС-Россия. Я полагаю, однако, что пока РФ продолжает оккупировать Украину и действовать против других европейских стран, рамки для какого-либо сотрудничества с ней крайне невелики", - сказала евродепутат, добавив, что соглашение о партнерстве "устарело".

Как сообщал "Апостроф", новой военной атаки по вмешательству России в Украину исключать нельзя. Однако уточняют, что Путин не пойдет на полномасштабное военное вторжение.