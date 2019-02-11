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Путин может "убить" Украину за 10 дней: появился устрашающий прогноз

понедельник, 11 февраля 2019, 06:31

В зоне действия стратегической группировки российских войск находится часть Украины, где сосредоточено две трети экономического потенциала страны и большинство важных оборонных предприятий.

Об этом в своей статье для ZN.ua пишет Дмитрий Менделеев.

По словам автора, даже при реализации самого мягкого военного сценария в течение 7–10 дней экономика страны может утратить возможность обеспечения потребностей Вооруженных сил для отражения агрессии.

Также он отмечает, что сценарии противодействия агрессии должны быть прописаны в плане обороны Украины, которого, к сожалению, на сегодняшний день не существует.

"Не знаю, беспокоит ли президента скорость мышления и способность вообще мыслить его подчиненных, ожидавших почти пять лет введения военного положения для того, чтобы в конце ноября прошлого года наконец-то сформулировать поручение Кабинету министров внести в Верховную Раду проект закона о законодательном закреплении понятия "План обороны Украины", — подчеркивает эксперт.

Напомним, подробнее о планах Кремля в Украине читайте в интервью "Апострофа" с британским журналистом Эдвардом Лукасом: Перед выборами в Украине Россия ударит по всем "фронтам".

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