Компромисс с Путиным: Украине указали, чем это закончится

Ситуация в отношениях Беларуси и России может послужить для Украины хорошим примером того, как постепенно растут аппетиты Кремля.

Об этом в своем видеоблоге для "Крым.Реалии" говорит журналист Павел Казарин.

"Тем, кто верит в компромисс с Россией, стоит взглянуть на Беларусь. Эта страна 25 лет пыталась понравиться Кремлю. Она отказалась от своего герба и флага, вернула советскую символику и сделала русский – вторым государственным. Она пустила к себе российские военные объекты и согласилась стать частью всех организаций, придуманных Кремлем. Минск состоит в СНГ, ОДКБ, едином экономическом пространстве и евразийском экономическом сообществе. В ООН Беларусь поддерживает все российские резолюции и голосует синхронно с Москвой. В этой стране почти ничего не напоминает, что вы в отдельном государстве. Даже национальным языком пользуется лишь 5% населения", – рассказывает Казарин.

Однако, по его словам, полная лояльность не защитила Беларусь, и Кремль все равно пытается ее поглотить.

"Теперь Москва требует от Минска формировать союзное государство. Потому что аппетиты империи всегда растут. В отношениях с ней не бывает точки компромисса. И если вы идете на поводу у ее требований – вас просто сожрут. Рано или поздно. Доказано соседями", – резюмирует журналист.

Подробнее об отношениях России и Беларуси, читайте в материале "Апострофа": Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше.