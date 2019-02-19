РУС. | УКР.

вторник, 19 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

01:17
Дети больных родителей: в сети показали символ дикости и жути путинского рая
00:22
Компромисс с Путиным: Украине указали, чем это закончится

18 февраля

23:50
Воры обчистили пенсионерку в Киеве на 200 тысяч гривен: фото "храбрецов"
23:50
Челси - Манчестер Юнайтед: видео голов
23:32
В сети показали фото новых героев "бригады 200" у боевиков на Донбассе
23:25
"Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Челси" в Кубке Англии: видеообзор
23:17
Совершенно потрясающе: в сети опубликовали рентгеновские снимки животных
22:51
Лучше порно, чем совещание: в Украине чиновник попал в секс-скандал
22:18
Танки идут: у границы с Украиной засекли российскую военную технику
21:47
Жуткое ДТП с пожаром в Киеве: суд принял решение по виновнику
21:12
Сердце великой нации: Тимошенко вспомнила трагические события Революции Достоинства
21:11
В Киеве автобус с пассажирами врезался в магазин: подробности опасного ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Компромисс с Путиным: Украине указали, чем это закончится

вторник, 19 февраля 2019, 00:22

Ситуация в отношениях Беларуси и России может послужить для Украины хорошим примером того, как постепенно растут аппетиты Кремля.

Об этом в своем видеоблоге для "Крым.Реалии" говорит журналист Павел Казарин.

"Тем, кто верит в компромисс с Россией, стоит взглянуть на Беларусь. Эта страна 25 лет пыталась понравиться Кремлю. Она отказалась от своего герба и флага, вернула советскую символику и сделала русский – вторым государственным. Она пустила к себе российские военные объекты и согласилась стать частью всех организаций, придуманных Кремлем. Минск состоит в СНГ, ОДКБ, едином экономическом пространстве и евразийском экономическом сообществе. В ООН Беларусь поддерживает все российские резолюции и голосует синхронно с Москвой. В этой стране почти ничего не напоминает, что вы в отдельном государстве. Даже национальным языком пользуется лишь 5% населения", – рассказывает Казарин.

Однако, по его словам, полная лояльность не защитила Беларусь, и Кремль все равно пытается ее поглотить.

"Теперь Москва требует от Минска формировать союзное государство. Потому что аппетиты империи всегда растут. В отношениях с ней не бывает точки компромисса. И если вы идете на поводу у ее требований – вас просто сожрут. Рано или поздно. Доказано соседями", – резюмирует журналист.

Подробнее об отношениях России и Беларуси, читайте в материале "Апострофа": Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пыль в глаза: почему курс на ЕС и НАТО не поможет Украине

Новый этап для Украины: как могут измениться отношения с важным соседом

Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский

Новый Уотергейт: как украинский вопрос играет на импичмент Трампа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: