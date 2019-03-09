​Послом Польши в Украине назначен ценный дипломат

8 марта министр иностранных дел Яцек Чапутович от имени президента вручил назначение новому послу Польши в Украине Бартошу Цихоцкому.

Об этом МИД Польши сообщил на своей странице в Twitter.

Цихоцкий является последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины. В то же время Цихоцкий является противником уступок Киеву в историческом споре.

Историк по образованию, он работал аналитиком в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности.

В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

При этом в польском МИД рассчитывают, что Киев оценит кандидатуру нового посла в качестве жеста уважения со стороны Польши, ведь он пока занимает высокую должность в МИД.

Детальней об отношениях Украины и Польши читайте в материале "Апострофа": Между Украиной и Польшей замороженная ситуация: нужно что-то делать с Бандерой и УПА - польский историк.