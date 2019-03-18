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​Путин планирует создание новой формы империи: названы сроки и возможные "жертвы"

понедельник, 18 марта 2019, 11:36

Российский лидер Владимир Путин планирует к 2030 году создать "новую империю", частью которой станут Украина и Беларусь.

Об этом сообщил "Апострофу" военный эксперт Алексей Арестович.

"Его (Путина, - ред.) главной целью является восстановление Советского Союза и победа в так называемой холодной войне, разрушение системы коллективной безопасности в Европе, крушение НАТО, если не де-юре, то де-факто, и Евросоюза, и игра один на один со странами Евросоюза, а с каждой по отдельности Россия, конечно, сильная", - убежден эксперт.

По его словам, Путин никуда не спешит в своих имперских планах.

"А куда ему спешить? Это стратегические цели. Операция рассчитана до 2032-2035 года. Такие дела не делаются быстро", - подчеркнул Арестович.

Эксперт считает, что Путин намерен создать "новую империю", частью которой будут Украина и Беларусь.

"Я думаю, что новая форма империи. Они найдут какой-то способ реконструировать внешнюю политику, переиначить внутреннюю политику - Россия, Беларусь, Украина, либо ее часть, возможно, Армения, Молдова, север Казахстана. В любом случае, Украина и Беларусь точно должны быть собраны в этом новом государстве", - убежден он.

"Они нормальные планировщики. До прихода Путина к власти, сколько разваливалась ситуация? - С 1991 по 1999 годы, то есть 8 лет. Для того чтобы это восстановить, нужно минимум умножать на два. Окончательно они решили это делать в 2007 году: после Майдана начали планировать, полтора-два года ушло на планировку, в 2007 году Путин произносит "мюнхенскую" речь, и выходят из Договора по ограничению вооружения в Европе. 2007+16 = 2023 год. Но, учитывая, что с началом этих всех операций на них возлагают санкции, начинается противодействие, то надо умножать еще минимум на полтора. Выходит - 2032-2035 годы", - подытожил Арестович.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Полноценная война с Россией начнется через пару лет - Алексей Арестович.

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