Война на Донбассе: названа главная ошибка и единственный выход для Путина

"Женевский формат" переговоров, с участием представителей Украины, России, Европейского союза и США, является единственным вариантом для решения конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал "Апострофу" политолог Виктор Небоженко.

Он напомнил, что одной из первых международных встреч по Донбассу были переговоры в Женеве, которые произошли вскоре после оккупации Донецка и Луганска и где встречались глава МИД РФ Сергей Лавров с представителями США, ЕС и Украины.

"Это была огромная ошибка Путина, ведь таким образом он взял ответственность за этот процесс. Через сутки он немедленно отменил это и сказал, что в этом процессе должны быть представители ЛДНР, а Россия будет в стороне этого процесса. На основании того, что Путин и Лавров не захотели второй раз встречаться в рамках женевского переговорного процесса, США, чтобы вы понимали, откуда появились санкции, в наказание и ввели санкции. Поэтому, когда будет новый президент, возможно, что они могут еще раз встретиться в рамках женевского переговорного процесса. Только такой формат является единственным способом решения конфликта на Донбассе", – отметил Небоженко.

По его словам, формат встречи четырех представителей, США, ЕС, РФ и Украины, является лучшим для проблемы Донбасса.

"В идеале, конечно, чтобы и в России, и в Украине сменилось руководство, и два новых президента сказали, что не имеют отношения к тому, что было. Тогда, может быть, процесс пойдет быстрее", – предполагает эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Новый президент Украины может стать самым страшным врагом Кремля.