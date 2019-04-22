Кремль устроил истерику из-за "расстрела" российских пропагандистов под Донецком

В правительстве России заявили, что российская съемочная группа ВГТРК в субботу, 20 апреля "попала под снайперский огонь со стороны украинских силовиков" в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ в официальном обращении, используя стандартные обвинения в адрес ВСУ и Запада.

По мнению россиян, обстрел был совершен под Авдеевкой. Журналисты ВГТРК, якобы готовили репортаж о бытовых условиях проживания мирных граждан, когда были "обстрелы".

"Это является грубейшим нарушением норм гуманитарного права. Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными"

Никакие профильные международные институты и, в частности, ОБСЕ не отреагировали на "стрельбу под Донецком".

Как сообщал "Апостроф", 17 апреля в России в возрасте 39 лет умер журналист Илья Костин, работавший на "Первом канале". С недавнего времени он входил в базу "Миротворец", как лицо, способствующее оккупации Крыма. Причиной смерти журналиста стало онкологическое заболевание.